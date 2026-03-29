Gwiazdy bezradne. Sensacyjny zwycięzca prestiżowego turnieju

Kryterium Asów to prestiżowy turniej, który niemal rokrocznie otwiera sezon żużlowy w Bydgoszczy. W przeszłości zwycięstwa w nim kolekcjonował m.in. Tomasz Gollob. W niedzielę poznaliśmy kolejnego triumfatora.

Max Fricke wygrywa Kryterium Asów w Bydgoszczy

Zwycięstwo Australijczyka jest w pewnym sensie zaskakujące, bo w stawce turnieju można było wskazać co najmniej kilku innych zawodników, których akcje stały nieco wyżej. Mowa tutaj przede wszystkim o Artiomie Łagucie i Emilu Sajfutdinowie. Dwójka Rosjan zna na wylot miejscowy tor, na którym czuje się bardzo komfortowo. Punktowali nieźle, ale musieli zadowolić się "jedynie" miejscami na podium.

Fricke od początku zawodów trafił z ustawieniami i przez cztery serie był nieomylny. - Widać, że inwestycje sprzętowe, które poniósł w zimie procentują - mówił jego trener klubowy Robert Kościecha, który piał z zachwytu widząc, w jakiej formie znajduje się lider GKM-u Grudziądz.

Australijczyk ma powody do radości, czego powiedzieć nie mogą tacy zawodnicy jak Dominik Kubera, Mateusz Cierniak, czy Patryk Dudek. Dla tej trójki były to nieudane zawody. Zasadniczo kolejne w tym roku, co sprawia, że przed startem ligi mają nad czym myśleć.

Grand Prix w Bydgoszczy już się zaczęło

Ciekawie wyglądała też rywalizacja miejscowych zawodników, którzy walczą o miejsce w składzie na pierwszą kolejkę. Dość powiedzieć, że najlepiej na razie wygląda dwójka juniorów - Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak.

Seniorzy zdają się prezentować dość zbliżony poziom. Być może delikatną przewagę nad resztą ma Szymon Woźniak. W tym momencie wydaje się, że rywalizacja o ostatnie miejsce w drużynie rozstrzygnie się między czwórką: Krzysztof Buczkowski, Aleksandr Łoktajew, Tom Brennan i Kai Huckenbeck. Jedno jest pewne - trenera Dariusza Śledzia czeka niezwykle twardy orzech do zgryzienia.

Wyniki Kryterium Asów w Bydgoszczy:

1. Max Fricke (Bayersystem GKM Grudziądz) 12 (3,3,3,3,0)

2. Emil Sajfutdinow (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 11 (1,1,3,3,3)

3. Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław) 10 (3,0,1,3,3)

4. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 9 (1,1,3,1,3)

5. Andrzej Lebiediew (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 9 (2,3,2,0,2)

6. Kacper Woryna (Orlen Oil Motor Lublin) 9 (2,2,1,3,1)

7. Maksymilian Pawełczak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 8 (3,3,0,2,0)

8. Szymon Woźniak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 7 (3,0,3,0,1)

9. Mikkel Michelsen (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 7 (0,3,0,2,2)

10. Aleksandr Łoktajew (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 7 (0,2,1,1,3)

11. Patryk Dudek (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 7 (1,0,2,2,2)

12. Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 7 (1,2,2,2,T)

13. Tom Brennan (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 7 (2,1,1,1,2)

14. Kai Huckenbeck (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 5 (2,2,0,D,1)

15. Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin) 3 (0,0,2,0,1)

16. Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 2 (0,1,0,1,0)

17. Kacper Andrzejewski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 0 (0)

18. Adam Putkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - nie startował

