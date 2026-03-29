Gwiazdy bezradne. Sensacyjny zwycięzca prestiżowego turnieju
Zwycięstwem Maxa Fricke zakończył się prestiżowy turniej Kryterium Asów w Bydgoszczy. Australijczyk pogodził innych wielkich faworytów - przede wszystkim dwójkę Rosjan: Artioma Łagutę i Emila Sajfutdinowa. Zawody obfitowały w kilka niespodzianek i rozczarowań. Niektórzy zawodnicy mają nad czym myśleć. Sezon ligowy już za pasem.
Kryterium Asów to prestiżowy turniej, który niemal rokrocznie otwiera sezon żużlowy w Bydgoszczy. W przeszłości zwycięstwa w nim kolekcjonował m.in. Tomasz Gollob. W niedzielę poznaliśmy kolejnego triumfatora.
Max Fricke wygrywa Kryterium Asów w Bydgoszczy
Zwycięstwo Australijczyka jest w pewnym sensie zaskakujące, bo w stawce turnieju można było wskazać co najmniej kilku innych zawodników, których akcje stały nieco wyżej. Mowa tutaj przede wszystkim o Artiomie Łagucie i Emilu Sajfutdinowie. Dwójka Rosjan zna na wylot miejscowy tor, na którym czuje się bardzo komfortowo. Punktowali nieźle, ale musieli zadowolić się "jedynie" miejscami na podium.
Fricke od początku zawodów trafił z ustawieniami i przez cztery serie był nieomylny. - Widać, że inwestycje sprzętowe, które poniósł w zimie procentują - mówił jego trener klubowy Robert Kościecha, który piał z zachwytu widząc, w jakiej formie znajduje się lider GKM-u Grudziądz.
Australijczyk ma powody do radości, czego powiedzieć nie mogą tacy zawodnicy jak Dominik Kubera, Mateusz Cierniak, czy Patryk Dudek. Dla tej trójki były to nieudane zawody. Zasadniczo kolejne w tym roku, co sprawia, że przed startem ligi mają nad czym myśleć.
Grand Prix w Bydgoszczy już się zaczęło
Ciekawie wyglądała też rywalizacja miejscowych zawodników, którzy walczą o miejsce w składzie na pierwszą kolejkę. Dość powiedzieć, że najlepiej na razie wygląda dwójka juniorów - Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak.
Seniorzy zdają się prezentować dość zbliżony poziom. Być może delikatną przewagę nad resztą ma Szymon Woźniak. W tym momencie wydaje się, że rywalizacja o ostatnie miejsce w drużynie rozstrzygnie się między czwórką: Krzysztof Buczkowski, Aleksandr Łoktajew, Tom Brennan i Kai Huckenbeck. Jedno jest pewne - trenera Dariusza Śledzia czeka niezwykle twardy orzech do zgryzienia.
Wyniki Kryterium Asów w Bydgoszczy:
1. Max Fricke (Bayersystem GKM Grudziądz) 12 (3,3,3,3,0)
2. Emil Sajfutdinow (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 11 (1,1,3,3,3)
3. Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław) 10 (3,0,1,3,3)
4. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 9 (1,1,3,1,3)
5. Andrzej Lebiediew (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 9 (2,3,2,0,2)
6. Kacper Woryna (Orlen Oil Motor Lublin) 9 (2,2,1,3,1)
7. Maksymilian Pawełczak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 8 (3,3,0,2,0)
8. Szymon Woźniak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 7 (3,0,3,0,1)
9. Mikkel Michelsen (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 7 (0,3,0,2,2)
10. Aleksandr Łoktajew (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 7 (0,2,1,1,3)
11. Patryk Dudek (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 7 (1,0,2,2,2)
12. Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 7 (1,2,2,2,T)
13. Tom Brennan (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 7 (2,1,1,1,2)
14. Kai Huckenbeck (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 5 (2,2,0,D,1)
15. Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin) 3 (0,0,2,0,1)
16. Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 2 (0,1,0,1,0)
17. Kacper Andrzejewski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 0 (0)
18. Adam Putkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - nie startował