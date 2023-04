Gwiazdozbiór nie dał im szans. Nie było powtórki z rozrywki

Emocje związane z niedzielnym meczem rozpoczęły się nie o godzinie 16:15, a już o poranku, ponieważ miejscowi kibice drżeli o to, by Daniel Bewley dotarł do Wrocławia na czas. Brytyjczyk o poranku rywalizował w finale B Drużynowych Mistrzostw Europy i czekała go trasa z Pardubic do stolicy Dolnego Śląska. Betard Sparta nie chciała ryzykować i podstawiła swojemu zawodnikowi helikopter, w efekcie czego wschodząca gwiazda PGE Ekstraligi bezproblemowo zameldowała się na obiekcie na grubo przed pierwszym biegiem.