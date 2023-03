Gwiazdor zszokował rodaków. Mogło być jeszcze gorzej

Od wielu lat Fredrik Lindgren jest bezapelacyjnie najlepszym szwedzkim zawodnikiem jeżdżącym obecnie na żużlu . Nowy nabytek Motoru ma na koncie mnóstwo wygranych rund Grand Prix, a ponadto w jego kolekcji znajduje się parę medali mistrzostw świata. 37-latek to też wielkie nazwisko w PGE Ekstralidze, choć ostatnie sezony do udanych nie należą. W listopadzie wyczerpała się więc cierpliwość działaczy zielona-energia.com Włókniarza, którzy zdecydowali się sprowadzić za niego Mikkela Michelsena . Rodak legendarnego Tony’ego Rickardssona z kolei obrał kurs na Lublin.

Jak się okazuje, główny bohater naszego tekstu będzie mógł się bardziej skupić na jeździe w naszej lidze niż w poprzednich sezonach. Wszystko to ze względu na to, że postanowił on zrezygnować z występów w ojczyźnie, czym zszokował wielu swoich oddanych fanów. - To, że w Polsce zarabiam duże pieniądze nie jest tajemnicą. Przez chwilę zastanawiałem się jednak, czy nie pójść o krok dalej i całkowicie zrezygnować z żużla. Ostatecznie skończyło się na odpuszczeniu samej Szwecji - powiedział Lindgren w podcaście Cirkus Speedway.