Gwiazdor zostaje, zgarnie miliony. Jest też jednak zła wiadomość

To były trudne dni dla Betard Sparty Wrocław. Tuż przed półfinałowym meczem z ebut.pl Stalą Gorzów Maciej Janowski wypalił, że wciąż nie ma kontraktu na 2025. Gwiazdor powiedział nawet coś więcej. - Byłem na rozmowach w klubie, ale nie odczułem entuzjazmu i zbyt wielkiego zainteresowania, by kontynuować współpracę. Szkoda, ale takie jest życie - stwierdził na łamach redbull.com wrzucając granat do szatni.

Janowski i Sparta. Strony były bliskie sportowego rozwodu

Wiemy jednak, że Sparta nikogo nie szukała, a Janowski, nawet jeśli sondował rynek, to nie znalazł nowego pracodawcy. Po prostu nikt nie uwierzył na 100 procent w to, że będzie on do wzięcia i nie chciał sobie zawracać nim głowy. Temat sondował Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, ale wielkiej determinacji tam nie było. W Częstochowie zresztą mówili, że Sparta na pewno dogada się z Janowskim, bo teraz nie miałaby już kim załatać dziury.