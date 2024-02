Gwiazdor zmienia się nie do poznania. To jego ostatnia szansa

Jepsen Jensen jedenaście lat spędził na torach PGE Ekstraligi. W elicie stracił miejsce po sezonie 2020, kiedy wprowadzono przepis o zawodniku U24. Można rzec, że stał się ofiarą regulaminu, podobnie jak jego starszy rodak Niels K. Iversen. Duńczyk jednak niewiele zrobił, aby do tej najwyżej klasy rozgrywkowej powrócić. Szczebel niżej z roku na rok prezentuje się coraz słabiej. W Enerdze Wybrzeżu jeździł tak słabo, że pod znakiem zapytania stanęło jego pozostanie w Metalkas 2. Ekstralidze.



Rękę do byłego mistrza świata (indywidualnie i w drużynie) wyciągnęli działacze z Poznania. Potrzebowali obcokrajowca z dużymi możliwościami, po tym jak dostali zaproszenie do dalszych startów na drugim poziomie rozgrywkowym (w poprzednim sezonie zajęli ostatnie miejsce, ale Trans MF Landshut Devils przystąpiło tylko do Krajowej Ligi Żużlowej). Nie musieli jednak podpisywać kontraktu akurat z Jepsenen Jensenem. Do wzięcia było kilku innych zagranicznych zawodników, ale szansę na odbudowę dostał Duńczyk.