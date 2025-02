Gwiazdor zgarnie 4 miliony, jest jeden warunek. Aż trudno uwierzyć, że się na to zgodził

Włókniarz Częstochowa wprowadził nowe zasady płacenia. Zgodził się nawet Jason Doyle

Ważniejsze od rozliczenia były jednak rozmowy kontraktowe na 2025. Bardzo trudne, bo prowadzone pod pręgierzem. Klub nie miał komfortu z powodu decyzji Madsena, który zdecydował się na przenosiny do Stelmet Falubazu Zielona Góra. Była lekka panika i Włókniarz szybko musiał domykać inne rozmowy, żeby nie zostać z pustymi rękami. Częstochowscy działacze chwalą się jednak tym, że udało im się zrobić coś, co sprawi, że w tym roku miliony nie pójdą na marne.

Jason Doyle może zgarnąć nawet 13 tysięcy za punkt

Zasada była taka, że każdy z żużlowców dostał wymarzone warunki, ale pod jednym warunkiem. Każdy z nich musiał się zgodzić na to, że wypłata pełnej puli będzie uzależniona od wyniku indywidualnego i drużyny. Chodzi o stawki za punkt. Taki Doyle może skasować za 1 punkt nawet i 13 tysięcy (we Włókniarzu upierają się, że maksymalna stawka Doyle’a nie wynosi 15 tysięcy, jak wcześniej donosiły media).

Gaża gwiazdora może wynieść 4 miliony złotych

W sytuacji, w której Doyle spełni wszystkie warunki, to może zgarnąć nawet i 4 miliony (przy 210 punktach). A 3,5 miliona złotych, to już będzie takie minimum. Łatwo oczywiście o to nie będzie, ale nietrudno zrozumieć, dlaczego Australijczyk się na to wszystko zgodził. Z drugiej strony dobrze to o nim świadczy, że zamiast łatwych, ale odrobinę mniejszych pieniędzy podjął wyzwanie.