Gwiazdor zażądał podwyżki po słabym sezonie. Aż usiedli z wrażenia

Pludra na rozmowach. To może oznaczać jedno

Doyle gra ostro, bo ma oferty

W Grand Prix gwiazda, w lidze szału nie ma

Doyle, to absolutna światowa czołówka. Ma na koncie jeden tytuł mistrza świata zdobyty w 2017 roku, a gdyby nie paskudna kontuzja, to w 2016 też miałby złoto. W tym roku w Grand Prix jeździł znakomicie. Wygrał rundę na PGE Narodowym w Warszawie i już kibice w Polsce zaczęli się zastanawiać, czy Bartosz Zmarzlik poradzi sobie z tak jeżdżącym Australijczykiem . Kontuzja Doyle’a przecięła spekulacje.

Jeśli chodzi o GKM, to Doyle nie okazał się wartością dodaną. Drużyna złapała wiatr w żagle, dopiero gdy wypadł on ze składu, a jego miejsce zajął Duńczyk Jepsen Jensen. Dlatego w ciemno można założyć, że jeśli Jepsen Jensen, Lidsey i Tarasienko przedłużą umowy, to kolejnej tury negocjacji z Doylem nie będzie. W tym roku wynegocjował on 950 tysięcy złotych za podpis i 9,5 tysiąca za punkt. GKM nie da mu podwyżki po słabym sezonie.