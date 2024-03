Gwiazdor zatrzasnął sobie drzwi do kadry. Ta absencja może go drogo kosztować

To może zamknąć temat rywalizacji o miejsce w kadrze

Poza trójką: Zmarzlik, Woźniak, Kubera w Kryterium wystąpią też Patryk Dudek, Jarosław Hampel, Maciej Janowski i Wiktor Przyjemski. I to w zasadzie może zamknąć temat rywalizacji o skład na DME, bo trener Dobrucki potrzebuje pięciu zawodników. Jeśli do Zmarzlika dołoży czterech innych uczestników Kryterium Asów, to już nie będzie musiał nikogo innego szukać.

Tu zaczyna się kłopot dla pozostałych

Kołodziej to gość, który rok temu praktycznie w pojedynkę uratował przed spadkiem FOGO Unię Leszno. A gdyby nie absencja w jednym turnieju, to zostałby też mistrzem Europy. Kibice uwielbiają Kołodzieja za widowiskową jazdę. Absencja w Kryterium Asów może mu jednak zatrzasnąć drzwi do kadry. A finał DME jest dla niego praktycznie jedyną szansą, bo dostanie się do składu na Speedway of Nations będzie w jego przypadku jeszcze trudniejsze. Wtedy trenera nie będą ograniczać żadne regulaminowe zapisy. Będzie mógł wziąć zawodników z GP i uciąć temat.