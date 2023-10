Gwiazdor zapadł się pod ziemię. Na tym transferze mogą się przejechać

Wilki dały się nabrać na Kasprzaka

Rok temu dały się nabrać na niego Cellfast Wilki Krosno, które wyciągnęły go z ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. W Krośnie sądzili, że skoro GKM chce zatrzymać Kasprzaka, to znaczy, że zawodnik musi być w gazie. Żużlowiec bardzo szybko sprowadził ich na ziemię. Zaliczył może trzy dobre występy, w pozostałych szału nie było. Na dokładkę doznał kontuzji i na finiszu nie pomógł drużynie w walce o utrzymanie.

ROW szybko go skreślił, Wybrzeże zostało same na placu boju

Wybrzeże od początku wzięło go na celownik. W pewnym momencie zainteresowało się nim również ROW Rybnik. Jednak prezes ROW-u chciał obejrzeć Kasprzaka na własne oczy, chciał zobaczyć dokumentację medyczną z jego leczenia, by ocenić, kiedy wróci do treningu i czy zdąży się przygotować. Z naszych informacji wynika, że Kasprzak w ogóle nie pokazał badań i ROW go skreślił.