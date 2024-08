Gwiazdor zadzwonił i namieszał im w głowach. Kusząca wizja, rozpęta się piekło

Żużel. Transfer Piotra Pawlickiego to transakcja łączona

Potencjalny transfer Piotra Pawlickiego do GKM-u Grudziądz to transakcja łączona. Jeśliby do niego doszło, w Grudziądzu rzuciliby się na poszukiwania zawodnika U-24, nie mając ograniczeń co do jego narodowości. To świetlana wizja dla klubu, bo Kacper Pludra nie sprawdził się na tej pozycji.