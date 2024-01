Gwiazdor zadał jedno pytanie. Polacy długo mu tego nie zapomną

Lambert był bohaterem meczu Apator Toruń - Motor Lublin

Ten mecz do teraz w Toruniu wspominają z wypiekami na twarzy, a to dzięki akcji Brytyjczyka, który zagwarantował Apatorowi zwycięstwo (46:44), wyprzedzając Bartosza Zmarzlika tuż przed samą metą. Jako pierwszy dojechał Sajfutdinow. Gdyby Lambert na ostatnich metrach nie poskromił czterokrotnego mistrza świata, to spotkanie zakończyłoby się remisem. A tak to on został bohaterem i na Motoarenie rozpoczęła się wielka feta.



To właśnie ten moment sezonu wskazali kibice, a w zasadzie to ich większość. - Wyprzedzenie Zmarzlika na mecie, - Mecz Toruń - Lublin i Twój 15 bieg, - Atak na Zmarzlika na ostatnim okrążeniu, który zapewnił zwycięstwo. To było piękne, - Ostatnie okrążenie w Toruniu - piszą fani obserwujący jednego z liderów Apatora. Faktycznie, ten mecz w Grodzie Kopernika zapamiętają na długo.