Gwiazdor za miliony, a tu taka wpadka. 14 punktów na minusie

1,8 miliona złotych za podpis i 15 tysięcy za punkt , tyle nieoficjalnie miał dostać Leon Madsen za przyjęcie oferty Stelmet Falubazu Zielona Góra na 2025. Polski klub wyłożył szalone pieniądze, licząc na to, że duński gwiazdor doda im jakości. Pierwszy występ skończył się jednak blamażem. Statystyka pary z Madsenem jest przerażająca. Koszmar z Częstochowy wraca ze zdwojoną mocą.

Długa lista wstydu Leona Madsena. Co bieg, to wpadka

3:3 i 2 punkty - Madsen próbował do końca, ale górą Jack Holder

1:5 i 1 punkt - znów to samo, czyli Zmarzlik z Kuberą pokazują plecy Duńczykowi

Para z Leonem Madsenem zrobiła 14 punktów na minusie

Tylko dwa remisy, żadnej biegowej wygranej i aż 14 punktów na minusie. Jakby wszystko zliczyć, to wychodzi na to, że para Madsena przegrała 11:25 .

Każdy zawodnik ma oczywiście prawo do słabszego meczu, ale żużlowiec sprowadzony za miliony nie może jeździć aż tak koszmarnie słabo . Nie może kończyć spotkania na domowym torze z tylko jedną trójką. Jak tak dalej pójdzie, to za chwilę Falubaz będzie się musiał martwić o ekstraligowy byt.

W Falubazie na razie starają się zachowywać spokój . Prezes Adam Goliński zwraca uwagę, że Madsenowi nie wychodziły starty. I co z tego, że na trasie był szybki, skoro w Zielonej Górze trudno się wyprzedza. Raz udało się Madsenowi minąć na mecie Dominika Kuberę, ale większość ataków kończyła się niepowodzeniem.

Za marny występ Leon Madsen został sowicie nagrodzony

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet po tak słabym meczu Falubaz musiał wypłacić zawodnikowi meczową premię. Jeśli założymy, że nieoficjalna stawka jest tą prawdziwą, to wychodzi na to, że Madsen po spotkaniu, które chluby mu nie przynosi, zgarnął 150 tysięcy.