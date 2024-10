Gwiazdor z wysoką podwyżką. Zachodzą w głowę, liczą tylko na jedno

Żużel. Wielka kwota na stole, Janowski rozbije bank

Jak się później okazało, to wszystko było sprytnym planem zawodnika. 33-latek wywarł medialną presję na swoim pracodawcy, by otrzymać wysoką podwyżkę. Zabieg się powiódł, bo Betard Sparta nie miała wyjścia i przystała na warunki Janowskiego. Mówi się, że kwota miała wynosić około 1,2 mln złotych za podpis i 12 tysięcy za punkt.

Polak będzie walczyć o posadę

Brytyjczykowi nie odpowiadała tak twardo przygotowana nawierzchnia. Dużo lepiej czuł się, kiedy tylna opona miała się o co zaczepić. Teraz wydaje się, że jeśli kapitan nie poprawi swoich notowań i nie udowodni, iż zasługiwał na takie pieniądze, to jego przygoda w macierzystej drużynie również może się zakończyć. We Wrocławiu mają aspiracje na złoto, a do tego potrzebują równo punktującej drużyny. Takiej jak w 2021 roku.