Gwiazdor wystraszył dwa polskie kluby. Głośny transfer odbije im się czkawką

30-latek odstraszył dwa kluby, znamy powód

30-latek był praktycznie pewien tego, że jeśli bydgoszczanie awansują, to zasili ich zespół. Klub z Rybnika zniszczył te marzenia i świętował wygraną w rozgrywkach na terenie rywala.. Prezes Krzysztof Mrozek dopiero po fakcie rozpoczął budowanie składu. Informowaliśmy wcześniej o tym, że błyskawicznie swoją ofertę do niego wysłał Nicki Pedersen.

Bardzo zainteresowany jazdą w Rybniku był również Lebiediew. ROW miał jednak pewne obiekcje, jeśli chodzi o jego kandydaturę. Mistrz Europy ma serię trzech spadków z rzędu do Metalkas 2. Ekstraligi. To odstraszyło rybnickich działaczy, ale również tych z Grudziądza. W ZOOleszcz GKM-ie przez moment myśleli o nim na poważnie.

Nie ma wątpliwości, polski klub strzelił sobie w kolano

To natomiast wykorzystali w Gorzowie. ebut.pl Stal zakontraktowała Lebiediewa, rozstając się z Szymonem Woźniakiem. - Stal się osłabia. Rok temu miałem obawy, kiedy Woźniak awansował do Grand Prix. Każdy zawodnik ma swój rytm, a mistrzostwa świata go zaburzyły. Wyszło, że jest to jeden z jego najgorszych sezonów w karierze - mówi nam Jan Krzystyniak.