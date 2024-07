Gwiazdor wyrzucił polskiego mechanika na bruk. Ten mu odpowiedział

Najbardziej umięśniony mechanik postawił Polaka na nogi

Początkowo wydawało się, że Betard Sparta Wrocław weźmie Darwińskiego na mechanika klubowego. I w sumie tak się stało. Finalnie jednak najbardziej umięśniony człowiek PGE Ekstraligi został oddelegowany przez Spartę do Bartłomieja Kowalskiego, zawodnika U24 Sparty. Kowalski od miesiąca notuje niesamowite wyniki. Błysnął też w pierwszej rundzie IMP na żużlu. Nagle okazało się, że nie musi być zawodnikiem jednego toru. Bo wcześniej dobrze jeździł tylko we Wrocławiu. Teraz zaliczył dobre wyniki na lidze w Grudziądzu i na IMP w Łodzi.

Już ma oferty. We Włókniarzu mają taki pomysł

Nie wiadomo jednak, co będzie dalej, bo polski mechanik przyzwyczaił się do pracy z najlepszymi, a jego żywiołem było Grand Prix. Od 2013 jeździł na kolejne turnieje z Woffindenem i pomagał mu zdobywać medale. No i teraz też ma oferty. We Włókniarzu Częstochowa słyszymy, że jest pomysł, by Darwiński przyszedł do teamu Maksyma Drabika, który potrzebuje wsparcia doświadczonej osoby.