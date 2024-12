Gwiazdor wypalił prosto z mostu. 12 milionów długu, głośny transfer za rogiem

Ważą się losy ebut.pl Stali Gorzów. Wiele wskazuje na to, że zespół najprawdopodobniej przystąpi do rozgrywek PGE Ekstraligi pomimo 12 milionów długu. 7 grudnia w centrum handlowym NoVa Park odbyła się prezentacja drużyny. – Kocham ten klub. To mój drugi dom – powiedział Anders Thomsen. Deklaracja jednego z liderów Stali spotkała się z mieszanym odbiorem. – Śmieję się na cały głos, kiedy słyszę takie słowa. Wszyscy dobrze wiemy, co on najbardziej kocha – reaguje Jan Krzystyniak w rozmowie z Interią Sport. W związku z kiepską sytuacją finansową rezygnacja z Duńczyka za rok może być nieunikniona. Chętnych na jego usługi nie brakuje.