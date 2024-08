Gwiazdor wydał na siebie wyrok. Grozi mu gigantyczna kara

Żużel. Keynan Rew zarobi wielkie pieniądze

Stal Rzeszów nie próżnuje na rynku transferowym w tym sezonie. Prezes Michał Drymajło chciał już wyciągnąć Janusza Kołodzieja z Leszna, a następnie także zakontraktować Jasona Doyle'a. Rozmowy spełzły na niczym. Stali nadal marzy się lider z prawdziwego zdarzenia i niewykluczone, że wciąż próbują wyciągnąć z Zielonej Góry Taia Woffindena. Brytyjczyk dogadał się z Falubazem, ale Michał Drymajło sponsorował go przez wiele lat i teraz chciałby sprowadzić Woffindena do swojego klubu.

Żużel. Unia Leszno widziała Rew w swoim składzie, ale już go nie wyciągnie

Odejście Keynana Rew z Leszna to spory cios dla klubu. Leszczynianie pierwotnie widzieli Australijczyka w swoim składzie, ale musieli zmienić koncepcję. Nawet gdyby prezes Fogo Unii, Piotr Rusiecki dwoił się i troił, by przekonać Rew do startów w kolejnym sezonie w Lesznie, to wiele wskazuje na to, że ta sztuka mu się nie uda.