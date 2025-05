Gwiazdor uciszy swoich kibiców, nie będzie taryfy ulgowej. Teraz albo nigdy

Leon Madsen jedzie na najsłabszym poziomie od wielu lat. Początek przenosin do Stelmet Falubazu Zielona Góra mu nie służy. Madsen nie tylko nie dojeżdża sportowo, ale także naprzemiennie wbija sobie szpilki z menedżerem zespołu, Piotrem Protasiewiczem. Teraz jeden z najlepszych żużlowców świata wraca do Częstochowy, w której spędził osiem sezonów. Mecz na torze, który zna fenomenalnie jest idealną okazją do przełamania i uciszenia miejscowych kibiców. – Jak nie teraz, to nigdy – mówią jednym głosem eksperci. Gospodarze do meczu przystąpią bez kontuzjowanego Jasona Doyle’a.