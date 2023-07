Kołodziej podjął decyzję o swojej przyszłości. To już oficjalne

Kapitan Fogo Unii Leszno podjął decyzję co do swojej przyszłości. To już oficjalne. Lider Fogo Unii Leszno pozostanie w klubie na kolejny sezon. Janusz Kołodziej ogłosił ten fakt na prezentacji przed spotkaniem z Betard Spartą Wrocław.