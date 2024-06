Gwiazdor szuka ratunku. Kibice zacierają ręce. To byłby transferowy hit

Zapaść gwiazdy polskiej ligi. "Nie odpowiada mu atmosfera"

Początek tegorocznemu sezonu był koszmarny dla częstochowian. Problemy wynikały głównie ze słabej dyspozycji Mikkela Michelsena, który miał być liderem z prawdziwego zdarzenia. Takim był w Lublinie, lecz Duńczyk notuje już drugi sezon we Włókniarzu, w którym spisuje się poniżej oczekiwań. - Nie wiem co się z nim dzieje. Zwalam ten problem na klub, do którego poszedł. Najprawdopodobniej Mikkelowi nie odpowiada Włókniarz i atmosfera wokół tego klubu - zauważa znany ekspert.

Co ciekawe, gdy spojrzymy w historię, to nie jest to pierwszy taki przypadek, kiedy dany zawodnik obniża loty pod Jasną Górą. - Nie tylko Michelsen złapał zadyszkę w Częstochowie. Miałem po cichu nadzieję, że Drabik wracając do macierzystego klubu wróci także do wysokiej formy. Takiej, kiedy ogrywał zawodników z Grand Prix. Tak samo wydawało mi się, że to będzie świetne miejsce dla Woryny, a jest wprost przeciwnie. Smektała też obniżył loty we Włókniarzu.