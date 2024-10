Dan Bewley to największy talent brytyjskiego żużla obecnego pokolenia. Kibice i eksperci widzieli w nim zawodnika, który zdetronizuje Zmarzlika. Tymczasem notuje regres. Daleko mu do Polaka, a lepszy stał się od niego starszy kolega z reprezentacji, Robert Lambert. Brytyjczyk został zawodnikiem, który na torze zaczął się bać, a to może go wykluczyć z rywalizacji o najważniejsze trofea.