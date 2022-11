Gwiazdor rozbije drużynę? Introwertyk chodzący własnymi ścieżkami

Motor miał już Drabika dość

Maksym przed rokiem - dokładnie po zakończeniu zawieszenia za przekroczenie przepisów antydopingowych - związał się kontraktem z Motorem Lublin. Wydawało się, że to może być związek idealny. Sportowo zasadniczo był, gdyby tylko wyciąć środek sezonu, kiedy żużlowiec miał przejściowe problemy. W rundzie play-off walnie przyczynił się jednak do zdobycia złotego medalu.

Drabik we Włókniarzu ma zastąpić Smektałę

Maksym ma teraz w Częstochowie wejść w buty odchodzącego Bartosza Smektały, ale biorąc pod uwagę formę poprzednika, to nie powinno być to specjalnie trudne zadanie. Inna sprawa, że Włókniarz musi jakoś dotrzeć do zawodnika, aby nie powtórzyły się problemy z Lublina. Prezes Michał Świącik lubi na przykład organizować wspólne wyjścia czy obiady z drużyną, a my widzieliśmy już, że nie są to aktywności preferowane przez młodego zawodnika.