Gwiazdor rozbije bank. Nie wystartuje, a otrzyma wysoką premię

Miał dostać kasę na Grand Prix. Nie pojedzie, a kasa się zgadza

W środowisku mówi się, że miał otrzymać 400 tysięcy złotych z tytułu umowy sponsorskiej na starty w Grand Prix. Duńczyk w mistrzostwach nie wystartuje, ale kasę podobno otrzyma. To dla niego byłby powód do szczęścia. Mniej jazdy, większe oszczędności, a pieniądze zostają w kieszeni. Jakby to powiedział Ricky - "Zawsze miałem łeb do interesów".