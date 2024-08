Gwiazdor przeżył chwile grozy. To zła wiadomość dla klubu

Tydzień temu kibice na stadionie przy ulicy Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze zamarli. Potworny upadek zanotował Jarosław Hampel, którego nie był w stanie ominąć Piotr Pawlicki. W wyniku całego zdarzenia Polak złamał kość łokciową i nadgarstek. Dla legendy polskiej kadry to w zasadzie koniec sezonu.

Koszmarne obrazki, będą siedzieć z tyłu głowy

Choć klub poinformował, że operacja przebiegła pomyślnie i nie doszło do żadnych powikłań, to nie wszyscy są w dobrych nastrojach. Istnieją obawy, że wypadek może siedzieć z tyłu głowy Hampela, co może mieć znaczący wpływ na wyniki zawodnika.