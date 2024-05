Jason Doyle upadł na tor podczas meczu ligi angielskiej: King’s Lynn Stars - Ipswich Witches. Najpierw uderzył w drewnianą bandę, potem przez nią przeleciał. Chwilę po kraksie pojechał do szpitala.

GKM z niepokojem czekał na wieści ze szpitala

- Ma pęknięte żebra i uraz barku - tej treści SMS-a dostaliśmy z klubu, dla którego absencja Doyle’a jest olbrzymim problemem. W żużlu nie buduje się bowiem szerokiej kadry. Każda z drużyn ma z reguły pięciu seniorów (tylu może jechać w meczu) i nikogo ciekawego w zanadrzu. Zabezpieczeniem jest przepis o zastępstwie zawodnika, ale w przypadku Doyle’a nie będzie ono mogło być stosowane. ZZ-tka jest za najskuteczniejszego żużlowca, a w GKM-ie jest nim Max Fricke. Gdyby on nie mógł jechać, to w czterech biegach z jego udziałem mogliby go zastąpić inni zawodnicy.