- To wszystko jest w głowie Leona. Mam wrażenie, że to, co zrobił Leon miało na celu wyrzucenie z siebie pewnych rzeczy. Miałem okazję rozmawiać w Debreczynie z Leonem i sportowo jest na bardzo wysokim poziomie. Uważam, że dzisiejszy mecz to przełom. Każdy już wie o jego sytuacji, więc to ciśnienie z niego zeszło - mówi Jacek Frątczak, były menedżer m.in. Falubazu Zielona Góra.

Reklama