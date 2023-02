Gwiazdor pozjadał wszystkie rozumy? Mocne słowa ojca

Twarda ręka papy Pawlickiego

Młody Pawlicki musi zmienić podejście

Wnikliwie przyglądający się z boku poczynaniom synów, pan Piotr senior uważa, że niezłym posunięciem powinna być zmiana klubów przez braci, jaka dokonała się z zimowym oknie transferowym. Piotr junior przeniósł się z Fogo Unii Leszno do Betard Spartę Wrocław, natomiast Przemysław opuścił ZOOleszcz GKM Grudziądz i schodzi ligę niżej, do Falubazu Zielona Góra.

Sam też wytłumaczył, że bracia żadnej decyzji z nim nie konsultowali. - Nie maczałem palców. Są dorośli, wiedzą co robią. Może im to wyjdzie na dobre. Przemek niech spróbuje nowego wyzwania i idzie do 1. Ligi się objeździć. Jak w zespole nie ma atmosfery, to nie da się wiele wycisnąć. Czasami trzeba wykonać krok w tył, żeby pójść dwa do przodu - dzieli się swoimi spostrzeżeniami na łamach Tygodnika Żużlowego Pawlicki senior.