Dramat gwiazdy Cellfast Wilków Krosno, Jonasa Seifert-Salka. Duńczyk poinformował, że złamał kręgosłup w trzech miejscach na odcinkach T3, T4 oraz T5. - Na szczęście nie ma potrzeby przeprowadzania operacji - napisał 24-latek. To jednak koniec sezonu dla wicemistrza świata. - Jeśli zaliczyłbym jakiś upadek, to mógłbym zostać sparaliżowany - informuje. Kontuzja kolejnego z liderów oznacza praktycznie brak szans krośnian na awans do PGE Ekstraligi.