Gwiazdor polskiego klubu wypalił wprost. Kiedy to zobaczyli, odebrało im mowę

Betard Sparta wymieniła Taia Woffindena na Brady'ego Kurtza w nadziei na złoty medal. W poprzednich latach prezes Andrzej Rusko miał nosa do wyławiania talentów, kontraktując chociażby obecnego lidera, Daniela Bewleya. Wiele wskazuje na to, że wytrawny gracz znów trafił w dziesiątkę. - Widzę progres w jeździe Kurtza. To najlepszy transfer okienka. Będzie bardzo mocny zarówno w Ekstralidze, jak i w Grand Prix - twierdzi Artiom Łaguta na antenie Canal+. Australijczyk na treningach we Wrocławiu ma wyglądać najlepiej z całej drużyny.