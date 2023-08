Gwiazdor połamany. 18-latek ma ratować play-off dla Stali

18-latek marzył o tym, żeby jeździć dla Stali

W tym sezonie już była jednak taka sytuacja, że Pollestad wskoczył do składu kosztem Jasińskiego. To było w wyjazdowym meczu Stali z Platinum Motorem Lublin. Norweg zdobył w nim 3 punkty w czterech biegach i pokazał się z dobrej strony w biegu z Bartoszem Zmarzlikiem. W następnym spotkaniu usiadł jednak na ławie. To podcięło mu skrzydła, bo liczył na więcej. Sądził, że spotkanie z Motorem otworzy mu drzwi do pierwszego składu. Tak się jednak nie stało. Chomski wrócił do układu z Jasińskim.