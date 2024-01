Gwiazdor pokazał swoją ciemną stronę. Spakował walizki i wyszedł

28 maja 2023 roku nie był najszczęśliwszym dniem w życiu Maksyma Drabika. Polak zanotował dwa defekty, które pozbawiły go dużych pieniędzy. Był na tyle wściekły, że jeszcze przed zakończeniem spotkania spakował walizkę i udał się do busa. Pobiegli za nim prezes klubu oraz kierownik drużyny, którzy namawiali go do powrotu. Maksyma jednak już więcej razy na torze nie zobaczyliśmy.