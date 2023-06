Gwiazdor pójdzie do odstrzału? Już teraz stracił zaufanie

Przedpełski w tym sezonie wystąpił już w dziesięciu spotkaniach PGE Ekstraligi. W siedmiu z nich zdobył 6 lub 7 punktów (wyłączając bonusy) . O niebo lepiej było w domowym starciu z ZOOLeszcz GKMem, kiedy dobrnął do dwucyfrówki (10+1). W dwumeczu z Włókniarzem wychowanek Apatora jednak kompletnie sobie nie poradził. W niedzielę nie wygrał z żadnym rywalem. Średnia biegowa 1,434 nie zadowala ani działaczy, ani zawodnika . Torunianie, chcąc walczyć o medale, muszą wzmocnić skład. Jeśli działaczom uda się przekonać do transferu topowego zawodnika, to bardzo możliwe, że zastąpi właśnie zawodzącego Przedpełskiego. Żużlowiec posiada ważny kontrakt na 2024 rok, ale nie ma umowy, której nie można rozwiązać . To, że akcje Polaka stoją nisko potwierdziła sytuacja z niedzielnego meczu. Trener Robert Sawina postanowił dać szansę w wyścigu nominowanym z reguły gorzej spisującemu się Wiktorowi Lampartowi (U24).

Sawina o Przedpełskim: Nie widziałem światełka w tunelu

- Po ostatnim biegu Pawła nie widziałem światełka w tunelu. Wyglądało to tak, że nie potrafi znaleźć odpowiedniego przełożenia. Zmieniał motocykle i to z pewnością też nie pomagało - odpowiedział Sawina.

Lampart nie podołał i przywiózł do mety zero, a Apator przegrał mecz 44:46. Sawina nie zgadzał się też z decyzjami Przedpełskiego. - Wydaje mi się, że trzeba było zostawić pierwszy motocykl. Wygrywał starty i pierwszy łuk też był dobry w jego wykonaniu. To jednak tylko moje spostrzeżenie. Do końca nie wiem, co kierowało Pawłem, że dokonał zmiany. Nie widziałem możliwości przełamania w czternastym biegu - zaznaczył szkoleniowiec.



Drużyna z Torunia w tej chwili znajduje się na piątym miejscu w PGE Ekstralidze. Przewaga nad zamykającymi tabelę Cellfast Wilkami wynosi jednak tylko trzy punkty, przy czym beniaminek rozegrał o jedno spotkanie mniej. W najbliższy piątek Apator stanie przed doskonałą szansą na przełamanie, bo na Motoarenę przyjedzie przetrzebiona kontuzjami Fogo Unia. Torunianie mają osiem punktów do odrobienia, jeśli marzą o punkcie bonusowym.



Wygrana za trzy raczej zapewniłaby im utrzymanie. Wtedy w dalszej części rundy zasadniczej drużyna mogłaby skupić się tylko na walce o jak najwyższe miejsce.