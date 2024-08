Gwiazdor pogoniony z klubu. Jest ofiarą dwóch spraw, więcej nie mogli zrobić

Drabik po rocznej dyskwalifikacji spowodowanej naruszeniem procedury antydopingowej miał momenty , ale były to tylko chwilowe momenty. Ani w Motorze Lublin, ani ostatnio we Włókniarzu Częstochowa nie był w stanie ustabilizować swojej dyspozycji. Świetne występy przeplatał bardzo słabymi. W sezonie 2024 więcej było jednak tych słabszych spotkań w wykonaniu syna legendy Włókniarza, Sławomira Drabika.

PGE Ekstraliga. Maksym Drabik miał najsłabszy sezon w karierze

Powrót do macierzystego klubu (Drabik jest częstochowianinem, ale do licencji nie przystąpił w barwach Włókniarza) miał właśnie pomóc żużlowcowi złapać formę. Ten transfer był spełnieniem wieloletniego marzenia prezesa Michała Świącika. Sławomir Drabik w wywiadzie dla nas tłumaczył nawet, że stracił pracę w klubie, bo takie było życzenie jego syna. W Częstochowie robiono wszystko pod młodego Drabika, a efektów brak.

Jeśli spójrzmy na liczby, to był to zdecydowanie najsłabszy sezon w karierze 26-latka (średnia biegowa 1,4 26). - Maksym odchodzi? W ogóle nie jestem zaskoczony. Spodziewałem się. Popatrzmy na wyniki. Audyt sportowy dotyczy wyników, całej otoczki, różnych historii, pomocy, wsparcia i kombinacji. Nie dało to efektów. Można pracować do pewnego momentu, a później niestety organizacja jest ważniejsza od jednostki. To kluczowa sprawa, w biznesie to obowiązuje - mówi nam ekspert Jacek Frątczak.