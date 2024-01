Gwiazdor podpisał kontrakt życia! Jeszcze nigdy tyle nie zarobił

To już chyba ostatni dzwonek dla wychowanka Unii Leszno. Odbudowa miała nastąpić we Wrocławiu, lecz nie odnalazł się wśród gwiazd. Teraz czeka go jazda w Zielonej Górze, gdzie zarobi najwięcej w swojej karierze.



Polak zarobi 3 miliony

Tak wygląda absurd w polskim żużlu. Piotr Pawlicki od kilku lat bazuje tylko i wyłącznie na swoim nazwisku, bo sportowo jest cieniem siebie samego. Odejście z Leszna tłumaczył odbudową swojej formy, do której jednak nie doszło. Tymczasem był zmuszony po raz kolejny zmienić klub. Dołączył do zielonogórskiego Falubazu i podpisał najwyższy kontrakt w swoim życiu. To zresztą nie jest nowość, bo takich zawodników jest wielu, którzy zarabiają nieadekwatnie do swojego poziomu sportowego.



29-latek otrzymał 1,1 miliona za podpis pod kontraktem. Dodatkowo za każdy zdobyty punkt dostanie 10 tysięcy. Niedawno w rozmowie z Radiem Zielona Góra powiedział, że jego celem będzie zdobycie 200 punktów. To oznaczałoby, że z samych startów w PGE Ekstralidze zarobi ponad 3 miliony złotych! To imponujący wynik mając na uwadze zawodnika, który prezentuje poziom drugiej linii w najlepszej lidze świata.



Cel ambitny, lecz nierealny

Sprawdźmy jednak, czy to w ogóle możliwe. W ostatnim sezonie Ekstraligi próg dwustu punktów przekroczyło zaledwie czterech żużlowców. Byli nimi Emil Sajfutdinow, Bartosz Zmarzlik, Leon Madsen i Artiom Łaguta, czyli bezsprzecznie światowa czołówka. Do niej Pawlicki oczywiście przed laty aspirował, lecz to stare dzieje.



Co ciekawe nawet w swoich najlepszych latach nigdy nie zdobył aż tylu "oczek". Najbliżej był w 2019 roku, kiedy jego średnia biegopunktowa wyniosła 2,133. Wówczas na torze uzyskał 184 punkty i nawet z bonusami ta wartość nie wyniosła 200. Kolejnym faktem, który może zasmucić "Pitera" jest ilość spotkań. Zielonogórzanie są skazywani na walkę o utrzymanie. Tak więc najpewniej odjedzie 14 meczów, co dodatkowo działa na jego niekorzyść. W najlepszym wypadku pojadą ich 16, bo ciężko wyrokować, że awansują do półfinałów PGE Ekstraligi.



