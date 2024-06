Gwiazdor oskarża Polkę o porwanie ich dzieci. Wstrząsające oświadczenie mistrza

Na początku nikt nie mógł w to uwierzyć. Polska partnerka towarzyszyła Leonowi Madsenowi podczas wielu uroczystości, w środowisku żużlowym nazywano ich nawet "żużlowymi Beckhamami". Nagle jednak z ich mediów społecznościowych zaczynały znikać ich wspólne zdjęcia. Wtedy ludzie zaczęli podejrzewać, że para przechodzi kryzys . Dopiero po czasie okazało się, że ich związek przeszedł do historii. Pisaliśmy o tym już w styczniu .

Żużel. Leon Madsen przerywa milczenie

Madsen w obszernym oświadczeniu opowiedział o swoich problemach osobistych. Na wstępie zaznaczył, że jego była partnerka 4 maja miała bezprawnie zabrać dzieci z Danii do Polski. - Zostały uprowadzone i zabrane przez matkę. Poinformowanie o tym mediów było ciężką i trudną decyzją, jednak jest to słuszna i konieczna decyzja - zarówno dla moich fanów, jak i dla moich dzieci. Nie widziałem ich od półtora miesiąca, odkąd ich mama bezprawnie uprowadziła je do Polski - rozpoczął dwukrotny wicemistrz świata.



Duńczyk zarzuca Polce naprawdę poważne czyny. - Dzieci do tej pory mieszkały pod adresem w Danii, a po zakończeniu związku ich mama Magda próbowała na różne sposoby oddzielić mnie od naszych wspólnych dzieci, m.in. grożąc, że zabierze dzieci do Polski, aby tam żyły i fałszywie oskarżyła mnie o stosowanie przemocy wobec niej i dzieci. Dlatego też od lutego w sądzie rodzinnym sprawa jest w toku. Nikomu, ani duńskiej policji, ani sądowi rodzinnemu, ani Magdzie nie udało się skutecznie postawić fałszywych zarzutów - podkreślił.