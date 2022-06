Gwiazdor opuści mecz na szczycie? Na moment stracił przytomność!

Gorzowscy kibice, którzy mieli zamiar na spokojnie obejrzeć dzisiejsze spotkania w ramach ligi duńskiej ze złocistym trunkiem w ręku, prędko z uśmiechniętych ludzi zamienili się w jeden wielki kłębek nerwów. Zamiast świętować sukces Oskara Palucha w finale Srebrnego Kasku w Ostrowie, teraz pół miasta nad Wartą odświeża media społecznościowe z nadzieją, że Anders Thomsen dziś w Vojens jedynie się poobijał.

Gwiazdy PGE Ekstraligi zniszczyły bandę

W pierwszym biegu starcia pomiędzy Sønderjylland Elite Speedway a Slangerup Speedway doszło bowiem do strasznego karambolu z udziałem jego i Mikkela Michelsena. Obaj Duńczycy z takim impetem wpadli w bandę, że konieczna była jej naprawa. O ile reprezentant Motoru Lublin prawdopodobnie zakończył spotkanie z siniakami, o tyle Andersa Thomsena natychmiastowo przetransportowano do szpitala.

- U zawodnika prawdopodobnie nie doszło do złamań. Specjaliści jednak sprawdzają jego szyję i głowę, ponieważ doszło do utraty przytomności - czytamy na oficjalnym profilu na Facebooku 28-latka reprezentującego barwy Moje Bermudy Stali Gorzów. Oby pierwsze zdanie okazało się prawdziwe, gdyż wtedy istnieje realna możliwość, iż w niedzielę wystąpi on w meczu na szczycie przeciwko Betard Sparcie Wrocław. W przeciwnym wypadku podopiecznych Stanisława Chomskiego czekają nie lada ciężary.

Co do Mikkela Michelsena, to nawet jeżeli nabawił się on jakiegoś urazu, lubelscy kibice raczej mogą spać spokojnie. Raz, że na obiekt przy Alejach Zygmuntowskich przyjeżdża czerwona latarnia ligi z Ostrowa. Dwa, że zespół jest w niesamowitej formie, co udowodnił wygrywając mecz na trudnym terenie w Toruniu bez Dominika Kubery.

Starcie w Vojens jeszcze trwa, a o jego wyniku poinformujemy po zakończeniu ostatniego wyścigu.