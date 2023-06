- Chyba nigdy nie było drużyny, która musiała by się mierzyć z tak wielkim pechem jak Unia Leszno. Źle to wygląda - powiedział Jarosław Hampel.

Wiedzieli, że są faworytem

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy faworytem. Leszczyński zespół ma mnóstwo kontuzjowanych zawodników. To jest przykre. Trudno jest im uzupełnić skład. My natomiast musieliśmy wykonać swoją pracę i przede wszystkim nie mogliśmy zlekceważyć rywala. Trzeba było po prostu to spotkanie wygrać - skomentował Jarosław Hampel.