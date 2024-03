Gwiazdor liczył na ten transfer. "Postawiłbym na niego"

Leszek Tillinger: Postawiłbym na Buczkowskiego w PGE Ekstralidze

Z powodu braku ofert z najwyższej klasy rozgrywkowej, były reprezentant Polski musiał pochylić się nad propozycjami ekip z Metalkas 2. Ekstraligi. Tam był łakomym kąskiem, chciały go prawie wszystkie kluby. Trafił po raz kolejny w karierze do Polonii Bydgoszcz, gdzie w przeszłości współpracował z Leszkiem Tillingerem, który obecnie jest naszym felietonistą.



Zapytaliśmy byłego działacza, czy on na miejscu prezesów znalazłby miejsce dla doświadczonego Buczkowskiego. - Teraz nie ma o czym mówić. Przed jego decyzją odnośnie startów w Polonii, postawiłbym na niego w Ekstralidze. Może nie na lidera, ale to może być bardzo dobry doparowy - mówi nam wieloletni prezes bydgoskiego klubu.