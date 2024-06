Gwiazdor kładzie wszystko na jednej szali. Wytłumaczenie jest proste

Brady Kurtz to lider ROW-u Rybnik, jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w Polsce. Zawodnik kilka tygodni temu miał groźny upadek w Szwecji, po którym uszkodził więzadła. Powinien jak najszybciej poddać się operacji, ale postanowił zaryzykować dla dobra drużyny. To heroiczna postawa, która rzadko się zdarza. Bez Kurtza ROW o awansie do PGE Ekstraligi może zapomnieć.