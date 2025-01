Gwiazdor Falubazu przekazał ważną wiadomość. Kibice mu tego nie zapomną

Rzadko się zdarza, aby zawodnik już na samym początku współpracy dawał takie deklaracje. Kibice zielonogórskiego klubu mogą zaufać Duńczykowi, w końcu ma na swojej liście kilka drużyn, gdzie był dłużej niż dwa lata. Najwięcej czasu spędził w Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa, bo było to było aż 8 lat. Aż w końcu na transfer do Zielonej Góry namówił go Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu.

