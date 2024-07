Gwiazdor dostanie po kieszeni, a to nie koniec. Porządki w polskim klubie

Włókniarz po brązowym medalu w 2022 chciał iść za ciosem. Wpakował ogromne pieniądze w budowę składu na 2023, ale drużyna za 15 milionów zajęła czwarte miejsce. W tym roku prezes Michał Świącik po raz kolejny podjął ogromny wysiłek, ale znów wiele wskazuje na to, że skończy sezon bez medalu. Nic dziwnego, że w Częstochowie sporo mówi się o cięciach.

O tej obniżce kontraktu mówi się najgłośniej

Najgłośniej jest o obniżce kontraktu Kacpra Woryny, który ma 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy punkt, czyli tyle ile Jack Holder i Fredrik Lindgren w Orlen Oil Motorze Lublin, ale jedzie słabo. Już rok temu miał średnią poniżej 2 punktów, a teraz jest tak samo. Tylko w dwóch meczach zrobił dwucyfrowy wynik, więc nic dziwnego, że w klubie chcą okroić jego kontrakt na miarę tego, co daje w zamian. Reklama

Trudno powiedzieć, jak to wyjdzie w praktyce, jak już strony siądą do stołu, ale Woryna będzie miał kłopot, żeby uratować wysoką umowę. Nie ma argumentów, bo nie ma formy. Trudno się też spodziewać, by inne kluby się o niego zabijały, a tylko wtedy mógłby powiedzieć prezesowi Włókniarza, że jak ten obetnie mu gażę, to on zmieni klub.

Na nim porządki się nie kończą

Na Worynie porządki we Włókniarzu się nie skończą. W Częstochowie dojrzewają do tego, by zostawić Madsa Hansena. Co prawda nie będzie mógł on jeździć na U24, ale jako zagraniczny senior, jak najbardziej. Dzięki temu ruchowi Włókniarz mógłby zrezygnować z drogiego Mikkela Michelsena, który kasuje ponad milion za podpis i ponad 10 tysięcy za punkt, a prezentuje poziom punktowy Woryny.

Nie będzie też żadnych rozmów o podwyżkach z pozostałymi zawodnikami. Maksym Drabik, który ma uposażenie na poziomie Woryny nie ma dobrych notowań na giełdzie transferowej (prezesi uważają go za zawodnika, który w każdej chwili może wyciąć numer i nie przyjechać na mecz), więc może zostać co najwyżej z tą samą gażą. To samo Leon Madsen, który akurat prezentuje się solidnie, ale ma też gwiazdorski kontrakt gwarantujący mu 3,5 miliona złotych rocznie. Reklama

Jeśli Włókniarz zatrzyma Madsena, Hansena, Drabika i Worynę (ewentualnie Michelsena w zamian za Worynę lub Hansena), to będzie już tylko potrzebny solidny polski U24. Spekuluje się, że jest szansa na powrót Jakuba Miśkowiaka, ale nic nie jest przesądzone.

Trener Włókniarza Częstochowa Janusz Ślączka. / Paweł Wilczyński

Jakub Miśkowiak kontra Kacper Woryna. / Paweł Wilczyński