Gwiazdor dłużny polskiemu klubowi fortunę. Kontakt z nim przepadł

Jason Doyle winny fortunę GKM-owi Grudziądz

Informowaliśmy już wcześniej, że zawodnik miał poprosić klub o zgodę na rozłożenie tej należności w ratach, ale GKM nie przystał na takie rozwiązanie. Zasadniczo trudno się temu dziwić. Raz, że wydano wielką kasę na kontrakt Jasona Doyle'a, który miał być liderem drużyny, a ostatecznie pożytku wielkiego z niego nie było. Druga sprawa to środki, które działacze za chwilę będą potrzebować na wypłaty swoim zawodnikom za przygotowanie do nowych rozgrywek. Chodzi o miliony, więc każda złotówka się przyda.

Tyle tylko, że były mistrz świata z 2017 roku przelewu żadnego nie zrobił, a zgodnie z regulaminem miał na to czas do końca października. Strony aktualnie nie mają żadnego kontaktu. Co więc w takiej sytuacji? Teraz do gry wejdzie centrala, choć wiele wskazuje na to, że sprawa może rozejść się po kościach.