Gwiazdor długo się nie zastanawiał. 2 miliony zrobiły swoje

Buczkowskiemu bardzo zależało na awansie

Buczkowski zrobił naprawdę wszystko, by Polonia wróciła w tym roku do Ekstraligi, ale to nie wystarczyło. Niektórzy spekulowali, że w tej sytuacji zawodnik, któremu bardzo zależało na awansie, może zerwać wcześniejsze ustalenia i usiąść do stołu choćby z INNPRO ROW-em Rybnik, który ograł Polonię w finale. Jednak nic z tego.