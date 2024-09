Gwiazdor chce dostać kolejną szansę. Ryzykowna gra i wielka kasa w tle

Przemysław Pawlicki do lat uznawany jest za zawodnika o ogromnym potencjalne i umiejętnościach, lecz te niekoniecznie przekładają się na wyniki. Za czasów juniorskich uchodził za nadzieję polskiego żużla. W okresie seniorskim już tak kolorowo nie było. Miewał dobre sezony, startował nawet w cyklu Grand Prix, ale trudno odnieść wrażenie, aby rozwinął skrzydła na miarę swojego potencjału. Przed rokiem startował na zapleczu PGE Ekstraligi, gdzie szukał formy i miał się odbudować. Po krótkim rozbracie wrócił do elity, ale Falubaz postawił na nim krzyżyk i Pawlicki musi się pakować.

Przemysław Pawlicki niczym kot w butach

W ostatnim czasie informowaliśmy, że Przemysław znalazł się na celowniku potencjalnego beniaminka ligi, czyli Polonii Bydgoszcz. Prezes Jerzy Kanclerz ma poważnie rozważać możliwość zatrudnienia tego zawodnika. Wydaje się, że w finale 2. Metalkas Ekstraligi pojedzie też ROW Rybnik. Gdyby to rybniczanie zwyciężyli, to również będą poszukiwać Polaka i niewykluczone, że wybór padnie na doświadczonego już Przemysława Pawlickiego.

Wiele więc wskazuje na to, że gwiazdor zachowa pracę w najlepszej lidze świata i zainkasuje grubo ponad milionowy kontrakt. Eksperci stawiają jednak przy jego nazwisku pewien znak zapytania. - Z Przemkiem jest tak, że przed sezonem w turniejach towarzyski prezentuje się świetnie i każdy myśli, że to będzie jego rok. Później przychodzi sezon i świetne występy przeplata gorszymi. Przed meczem nigdy nie wiesz, jak się zaprezentuje. Może być świetny występ, a równie dobrze kiepski - słyszeliśmy w niedzielnym Magazynie Żużlowym.

Jaki pomysł na kadrę ma Probierz? "To jest clue funkcjonowania tej drużyny"

Jaki pomysł na kadrę ma Probierz? "To jest clue funkcjonowania tej drużyny" / Polsat Sport / Polsat Sport

To jest największa bolączka Pawlickiego

We wspomnianym na początku meczu w Lublinie Przemysław zaczął spotkanie przeciętnie, ale z czasem się rozkręcał i wygrywał wyścigi. - Presja i oczekiwania, jakie nakłada na siebie są ogromne. Kiedy ciśnienie spada, to jedzie dużo lepiej. Widzieliśmy to w spotkaniu przeciwko Motorowi, bo ten rewanż ze względu na wynik nie miał już takiego ciężaru. Pawlicki mógł spokojnie pojeździć, poszukać dobrych ustawień w sprzęcie i efekt od razu był - zwrócił uwagę Patryk Malitowski, ekspert żużlowy.