Gwiazdor będzie zasypany ofertami. Tam nie podpisze kontraktu?

Kluby PGE Ekstraligi dbają o swoich liderów po to, aby żaden z nich nie myślał o zmianie pracodawcy. Pomiędzy Dudkiem a For Nature Solutions KS Apatorem dochodziło jednak do wymiany zdań. Powodem dyskusji nie była słabsza forma żużlowca w trakcie całego sezonu 2023, tylko obecność w jego boksie mechanika Dariusza Sajdaka. Zaczął on przeszkadzać działaczom, zwłaszcza gdy wybuchła afera z silnikiem. Więcej TUTAJ.



Dudek odejdzie? Falubaz jedną z wielu opcji

Wszystkie wydarzenia z ostatnich miesięcy mogą skłonić Dudka do wysłuchania ofert z innych klubów. Czy ekstraligowy Enea Falubaz ma szanse na powrót wychowanka? - Myślę, że wróci do Zielonej Góry. Jesienią byłem na spotkaniu, gdzie pojawił się Patryk z ojcem Sławkiem. Zostało tam zadane pytanie, kiedy wróci do Falubazu. Sławek odpowiedział, że na 2024 rok obowiązuje kontrakt w Toruniu, a co będzie później, to na razie nic nie jest wykluczone - mówi nam Jan Krzystyniak, były zawodnik i trener.



- Myślę, że trochę prawdy w tym jest. Moim marzeniem jest powrót Patryka do Zielonej Góry i odbudowa wartości tego zawodnika. To przecież były wicemistrz świata i jeden z najlepszych żużlowców w kraju. W Falubazie miał swój najlepszy czas. Gdy odchodził do Torunia, to mówiłem, że jest to ogromny błąd. Obawiałem się spadku jego wartości i tak się zdarzyło. Nie może wrócić na swój najwyższy poziom. Powrót do Zielonej Góry jednocześnie mógłby być powrotem do jego świetności - dodaje nasz rozmówca.



Motor i Sparta gwarantują Dudkowi PGE Ekstraligę

Drużyny walczące o utrzymanie w PGE Ekstralidze oraz o zwycięstwo w Speedway 2. Ekstralidze mają gigantyczny kłopot. Mogą zagwarantować zawodnikom jazdę wśród najlepszych, dopiero kiedy karty będą już dawno rozdane. Mówił o tym kiedyś choćby Szymon Woźniak, który był pytany o powrót do Bydgoszczy w przypadku awansu. Falubaz jest wymieniany jako potencjalny spadkowicz. To może zniechęcić Dudka do transferu już na sezon 2025.



- To jest właśnie ten problem, z takimi drużynami nikt nie chce podpisać kontraktu. Do Patryka, mimo słabej jazdy w Toruniu, już płyną oferty. Każdy wierzy, że odzyska swoją wspaniałą formę. Już teraz zawodnicy otrzymują propozycje na 2025 rok, Dudek pewnie też, a gwarancji utrzymania nikt w Falubazie mu nie da - analizuje Krzystyniak.

- Być może jednak Patryk po tych dwóch latach doświadczeń zobaczył, że w Zielonej Górze było mu najlepiej i najprościej dojść do zadowalającego poziomu. Nie wiem, czy przejście do innego klubu spowoduje to, że odzyska swój blask. Ja czuję, że najbliżej będzie mu do Falubazu - kontynuuje.



Giełda w PGE Ekstralidze odbywa się już w połowie rozgrywek. - Jeśli odmówi innym klubom, to prezesi zaczną rozglądac się za kimś innym. Nikt nie poczeka na rozwój sytuacji. Wiele jest "za" i "przeciw", ja mam nadzieję, że drogi Dudka i Falubazu się zejdą - podsumowuje ekspert.



