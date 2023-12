Gwiazdę czeka kolejny zabieg? „Na pewno będzie dobrze”

Maciej Janowski do końca walczył z Betard Spartą o złoty medal w PGE Ekstralidze. Mistrzostwa ostatecznie nie udało się zdobyć, a co gorsza żużlowiec nabawił się kontuzji. To efekt pechowego upadku w półfinale zmagań z For Nature Solutions Apatorem. - Mam jeszcze trzy śruby w kostce. Niedługo czeka mnie seria badań, po których zapadnie decyzja, czy i kiedy je usuwać – przekazał 32-latek w rozmowie dostępnej na oficjalnej stronie Red Bulla.