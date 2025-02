Gwiazda znanego klubu może stracić fortunę. Niepokojące informacje

Reprezentant Australii dołączył do drużyny z Grudziądza po udanym sezonie w I lidze. Już wtedy GKM go ozłocił, proponując mu gigantyczny kontrakt. Wówczas Fricke aspirował jedynie do roli lidera, nigdy wcześniej w najwyższej klasie rozgrywkowej nim nie był. Dopiero w GKM-ie stał się pewniakiem do "dwucyfrówek", w szczególności na własnym torze. Występy 28-latka w delegacjach w sezonie 2024 stały jednak pod wielkim znakiem zapytania. Pojawia się pytanie - czy nie jest przepłaconym zawodnikiem?



Max Fricke w GKM-ie Grudziądz na wyjazdach:

Sezon 2023 - 2,028

Sezon 2024 - 1,692



Reklama