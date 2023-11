Gwiazda za grosze. Z tej promocji grzech było nie skorzystać

Gwiazda za grosze. Tak można powiedzieć w przypadku kontraktu Michaela Jepsena Jensena z InvestHouse PSŻ Poznań. Z naszych informacji wynika, że klub skusił się na 31-latka, bo nie musiał płacić więcej niż 100 tysięcy złotych za podpis. A dostać tak utytułowanego zawodnika za takie pieniądze, to olbrzymi sukces.

PSŻ Poznań nie położył na stole grubych pieniędzy

Jasne, że Jepsen Jensen nie ma najlepszego sezonu za sobą. Jeszcze w 2020 jeździł w Ekstralidze, ale z niej wypadł, a od 2021 systematycznie obniża poziom w 1 Lidze. Z drugiej strony rok temu zdobywał średnio 6,31 punktu na mecz. Zdecydowanie stać go na to, żeby robić średnio 7-8 punktów na mecz, a dla PSŻ to może być coś. Klub wiele nie ryzykował, bo nie położył na stole grubych pieniędzy.