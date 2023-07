Gwiazda z Łotwy w potrzasku. To dlatego prezesi nie dzwonią

Już tylko cud może uratować Cellfast Wilki przed degradacją do 1. Ligi Żużlowej. Jedynym żużlowcem beniaminka, który na sto procent znajdzie sobie nowego pracodawcę w PGE Ekstralidze będzie Jason Doyle . Australijczyka mocno kusi ZOOleszcz GKM Grudziądz, pojawiło się też zapytanie z For Nature Solutions Apatora Toruń.

Ważą się losy Lebiediewa w PGE Ekstralidze

Chrapkę na dalszy mariaż z najwyższą klasą rozgrywkową ma też Andrzej Lebiediew , ale w jego przypadku do statusu związku trzeba dodać dopisek to skomplikowane. Kiedyś zresztą utarło się powiedzenie, że Łotysz, to idealny przykład zawodnika za słabego na PGE Ekstraligę, ale za mocnego na jej zaplecze.

W porównaniu do Duńczyka Lebiediew byłyby też dużo tańszą opcją i łatwiej dałoby się go wkomponować do zespołu, bo to bardzo sympatyczny i niekonfliktowy chłopak. Nie ma chyba w środowisku osoby, która powiedziałaby o Andrzeju złego słowa.