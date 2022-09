Gwiazda wciąż zmaga się z koronawirusem. Czas odwiedzić specjalistę!

Ten rok jest jednak dla niego jeszcze gorszy od poprzednich. W klasyfikacji generalnej Grand Prix zajmuje co prawda niezłe szóste miejsce (ostatnie gwarantujące utrzymanie w stawce cyklu na poprzedni rok), ale nawet mimo bardzo mocnych występów w Teterow i Warszawie trudno uznać, że mamy do czynienia z jego szczytową formą.

Wszystkiemu - a przynajmniej dużej części tych problemów - winny jest koronawirus. Szweda zainfekował on co prawda przed rokiem, ale choroba zostawiła w jego organizmie skład na tyle wyraźny, że Lindgren został zmuszony do odpuszczenia kilku zawodów na początku lipca. Jego układ oddechowy wciąż jeszcze nie dojeżdża do prezentowanej przez swego właściciela klasy sportowej.